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Де у Львові 15 грудня не буде води: адреси

Соломія Головіна

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Кілька вулиць Личаківського і Сихівського районів Львова, м. Винники, с. Чишки завтра, 15 грудня, будуть без води. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначають «Львівводоканал», мешканці зостануться на день без води у зв’язку з заміною аварійної ділянки магістрального водогону «Винники-Довга» діаметром 1200 мм. Водопостачання буде тимчасово припинене з 8:00 год. і до 24:00 год.

Зокрема, без води будуть жителі вулиць: Пасічна (непарна сторона від № 71 до № 175, парна сторона від № 84 до № 164), Зелена (№ 153, 251), Пирогівка, Лисиницька, Китайська, Медової Печери, Соколина, Кузьми, Стешенка, Латвійська, Майорівка, Садівнича, Ярошинської, Каштанова, Глухий Кут, А. Рудаки, Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасіки Галицькі, Довга, Хлібна, Січинського, Врубеля, Пимоненка (буд. № 17, 19).

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Після завершення ремонтних робіт відбудеться промивка вуличної водопровідної мережі. У період промивки водопроводу можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води окисом заліза (іржею), що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.

Зазначається, що стабільне водопостачання слід очікувати 16 грудня з 6:00 год.

На час відключення води у районі працюватиме: вул. Пасічна, 169−175, з 11:00 год. Однак відповідно до реєстрації звернень мешканців, які надходитимуть на гарячу лінію «Львівводоканал», можлива зміна дислокації водовозу.

Цілодобова гаряча лінія ЛМКП «Львівводоканал»: короткий номер 15−51 (для стаціонарних телефонів) або +38 (032) 259−15−50, +38 (032) 259−15−51 (для дзвінків з мобільного).

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