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Chanel, Dior, Louis Vuitton. Митники конфіскували у чоловіка пакунки з брендовими речами 

Соломія Головіна

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У пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники Галицької митниці конфіскували брендові речі, які мешканець Івано-Франківщини перевозив через кордон мікроавтобусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі митниці.

 

Зазначається, що 35-річний мешканець Івано-Франківщини, повертався з Республіки Польщі смугою руху «червоний коридор». У декларації чоловік вказав, що перевозить особисті речі.

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«Однак коли працівники митниці оглянули авто, то виявили одяг, взуття, сумки відомих торгових марок – загалом 72 одиниці. Товари  містились у пакунках (передачах), прикриті особистими речами водія. У  поясненні водій зазначив, що  про  вміст передач не знав. Його запевнили, що там дешеві речі», – зазначили у Галицькій митниці.

За цим фактом склали протокол про порушення митних правил, передбачене ст. 472 Митного кодексу України. Товар вилучили. Його точну вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

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Фото: Галицька митниця

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