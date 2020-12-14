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Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

Ольга Денисяка

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На Донбасі упродовж минулої доби бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що недалеко від населеного пункту Водяне, що біля Донецька, українських військових обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Водяного, що на приморському напрямку, – з гранатометів різних систем.

«В районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – повідомили в штабі ООС.

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Додається, що від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій не зафіксовано.

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