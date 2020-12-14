Бойовики на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі упродовж минулої доби бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог тричі відкривав неприцільний вогонь по українських позиціях поблизу населеного пункту Південне. Вранці окупанти застосували міномети 82-го калібру, а у вечірній час — гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На цьому ж напрямку, але вже біля Катеринівки, противник провокував наших воїнів зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що недалеко від населеного пункту Водяне, що біля Донецька, українських військових обстріляли з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Водяного, що на приморському напрямку, – з гранатометів різних систем.

«В районі населеного пункту Гнутове ворог вів вогонь в напрямку українських позицій з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На вогневі провокації противника українські підрозділи надали адекватну відповідь. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає», – повідомили в штабі ООС.

Реклама партнерів

Додається, що від початку поточної доби, 14 грудня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій не зафіксовано.