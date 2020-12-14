8 тисяч гривень для ФОПів. Як отримати одноразову допомогу?

З 14 грудня українські підприємці та наймані працівники, які будуть змушені закритись через локдаун у січні, зможуть подати заявку на одноразову грошову допомогу у розмірі 8 тисяч гривень від держави. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

«Порядки і постанови, які ухвалив Уряд, спрямовані на те, щоб підприємці отримали виплати ще перед запровадженням посиленого карантину. До прикладу одноразову грошову компенсацію у сумі 8 тисяч гривень підприємці отримають ще до кінця цього року. Окрім цієї виплати, на період локдауну скасують орендну плату для підприємців за приміщення комунального і державного майна, також влада компенсує середньомісячний сплачений ЄСВ, а ФОПи І групи на півроку будуть звільнені від єдиного податку та єдиного соціального внеску», – зазначили у департаменті економічної політики Львівської ОДА.

Заяву на виплату одноразової допомоги підприємці мають подати до 31 грудня включно. Гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок після перевірки даних.

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Хто має право на допомогу?

Наймані працівники юридичних осіб або ФОПів, якщо:

основний класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

організація, у якій ви працюєте, нарахувала ЄСВ за ІІІ квартал 2020 року;

середня заробітна плата найманого працівника не перевищує 30 тис грн на місяць за ІІІ квартал;

-найманий працівник не працює за сумісництвом в організації.

ФОПи, якщо:

станом на 31.10.2020 основний КВЕД віднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходів;

займається діяльністю понад 3 місяці;

сплатив ЄСВ не менше, ніж за три місяці у 2020 році;

якщо, ви не є одночасно найманим працівником.

Станом на 31 жовтня 2020 року отримувачі допомоги мають вказати КВЕДи як основні. Перелік таких КВЕД за посиланням.

Подати заяву можна лише в електронній формі з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або з використанням мобільного додатку «Дія».

Алгоритм отримання послуги на порталі

Потрібний кваліфікований електронний підпис для авторизації на порталі.

Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

У розділі «Послуги» вибрати «Одноразова матеріальна допомога ФОП і найманим працівникам».

«Дія» автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.

Необхідно підтвердити поточне місце роботи.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.

Перевірити і відправити заповнену заяву.

Чекайте повідомлення про зарахування виплати в банк.

Алгоритм отримання послуги у додатку «Дія»

Завантажити додаток «Дія».

Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.

У розділі «Послуги» натиснути «Отримати допомогу».

«Дія» автоматично перевірить дані в Реєстрі застрахованих осіб ПФУ на відповідність умовам отримання допомоги.

Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматі IBAN. Важливо: отримати гроші можна тільки на особистий рахунок.

Чекайте повідомлення про обробку заяви.

Заповнення заяви.

Як отримати КЕП?

Кваліфікований електронний підпис — інструмент, за допомогою якого ви можете підписувати електронні документи і обмінюватись ними. Щоб увійти до кабінету на порталі Дія та отримати послугу, потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Є декілька способів отримати КЕП:

У одного з кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

В особистому кабінеті «Приват24» або у відділенні банку — для клієнтів ПриватБанку послуга безкоштовна.

У МВС та ДПС — безкоштовно.

Як зареєструватися на порталі за допомогою КЕП?

Натисніть на «увійти до кабінету»

Оберіть «увійти за допомогою особистого ключа»

Завантажте ключ файлом або з електронного носія

Оберіть свій центр сертифікації ключів та завантажте файл з носія.

Увага: не передавайте свої дані третім особам. Ви можете отримати виплату лише через Дію. Будьте уважні при заповненні заяви. Для отримання послуги вам потрібен лише IBAN рахунку.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада прийняла законопроєкт президента Зеленського про одноразову фінансову допомогу для українців, що втратили частину доходів, та бізнесів, які змушені скорочувати видатки на працівників.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні введуть повний локдаун відразу після Різдва: з 8 по 24 січня 2021 року. Що працюватиме під час жорсткого карантину, читайте за посиланням.

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