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В центрі Львова неповнолітнього вдарили ножем у груди

Наталя Дуляба

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В неділю вночі, 13 грудня, на площі Ринок 17-річному львів’янину встромили у груди ножа. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Про ножовий напад на неповнолітнього правоохоронці дізнались від медиків «швидкої». Встановлено, що орієнтовно о 03:00 год. ночі на площі Ринок невідомий вдарив 17-річного львів’янина ножем у грудну клітку.

Пораненого хлопця негайно госпіталізували у лікарню швидкої допомоги. У якому стані він перебуває, наразі не відомо.

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На місце прибули патрульні, які від очевидців отримали опис нападника, тож відправились його шукати. Чоловіка спіймали на площі Івана Підкови.

Руки та одяг затриманого 38-річного мешканця Львова були забруднені кров’ю. Його передали слідчо-оперативній групі.

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