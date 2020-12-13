Україна може в лютому отримати «відкрите небо» з ЄС. Чому це важливо

Україна сподівається підписати угоду з ЄС про Спільний авіаційний простір 11 лютого на засіданні Ради асоціації Україна – ЄС. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Про можливість підписання найближчим часом угоди про «відкрите небо» з ЄС заявила Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це може статися 11 лютого під час засідання Ради асоціації Україна – ЄС.

«На момент засідання Ради асоціації з боку України всі процедури для підписання угоди про «відкрите небо» будуть завершені. Саме підписання також залежить від Європейської комісії. Якщо встигнемо процедурно, то угоду про «відкрите небо» підпишемо на Раді асоціації», – сказала Ольга Стефанішина.

Реклама партнерів

Чому «відкрите небо» є ЄС є важливим для України?

Підписанням угоди про Спільний авіаційний простір Україна та ЄС відкривають одне для одного ринки авіаперевезень. Це означає, що українські авіаперевізники отримають розширений доступ на ринок ЄС і натомість європейські компанії зайдуть в Україну.

Ринок авіаперевезень стане конкурентним, відритим і прозорим. Всі внутрішні рейси в Україні будуть відповідати таким же стандартам безпеки, як і будь-який рейс на території Євросоюзу. Відтак конкуренція сприятиме зниженню цін на авіаквитки.

«Угода про Спільний авіапростір з ЄС – це вільна конкуренція, створення нового ринку, збільшення доступу на 500 мільйонний ринок авіаперевезень ЄС, дешевші квитки та більше рейсів. Авіаперевезення стануть доступним видом транспорту. А враховуючи, що у нас є безвіз, це дозволить збільшити контакти між людьми і перельоти між ЄС та Україною», – наголосила Ольга Стефанішина.

Водночас вона додала, що угода про «відкрите небо» з ЄС містить чимало зобов’язань, які бере на себе Україна. Для цього держава ще має переглянути своє законодавство, правила безпеки польотів та захисту прав споживачів.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.