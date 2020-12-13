На трасі Львів – Шегині 19-річний водій вчинив смертельну ДТП

19-річний водій автомобіля «Фіат Дукато» на трасі Львів – Шегині збив насмерть пішохода, а потім врізався у запарковану вантажівку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту ЛОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась в неділю вночі, 13 грудня, між селами Шегині та Волиця Мостиського району.

Водій автомобіля «Фіат Дукато», 19-річний самбірчанин, збив пішохода, 37-річного волинянина, а після цього врізався у запарковану вантажівку «Рено Т460».

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Пішохід від отриманих травм помер на місці події. Також постраждали ще й троє пасажирів «Фіата», їх із різними травмами госпіталізували у Мостиську центральну райлікарню.

Наразі всі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

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