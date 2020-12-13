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На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Наталя Дуляба

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Протягом суботи, 12 грудня, окупанти шість разів порушували режим «тиші» на Донбасі. Під час обстрілів поранення отримали двоє українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Протягом минулої доби, 12 грудня, російські найманці шість разів відкривали вогонь по наших військових, порушуючи при цьому режим «тиші».

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів біля Золотого двоє наших воїнів отримали легкі поранення. Військовим оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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Також ворог вів вогонь із гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу Луганського, Водяного та Мар’їнки, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

«Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 13 грудня на Донбасі тихо, окупанти наразі не відкривали вогонь.

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