На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Протягом суботи, 12 грудня, окупанти шість разів порушували режим «тиші» на Донбасі. Під час обстрілів поранення отримали двоє українських захисників. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

Протягом минулої доби, 12 грудня, російські найманці шість разів відкривали вогонь по наших військових, порушуючи при цьому режим «тиші».

Так, в районі населених пунктів Верхньоторецьке та Золоте-4 окупанти обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів біля Золотого двоє наших воїнів отримали легкі поранення. Військовим оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу.

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Також ворог вів вогонь із гранатометів різних систем по позиціях українських захисників поблизу Луганського, Водяного та Мар’їнки, а біля Новоолександрівки – ще й зі стрілецької зброї.

«Такі зухвалі дії противника підрозділи Об’єднаних сил не залишили без уваги та відкрили вогонь у відповідь. Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК», – кажуть у штабі ООС.

Від початку доби 13 грудня на Донбасі тихо, окупанти наразі не відкривали вогонь.

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