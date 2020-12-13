15-річна львів’янка потрапила в лікарню через отруєння чадним газом

У квартирі на вул. Чехова, що в Личаківському районі Львова, чадним газом отруїлась 15-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що в суботу, 12 грудня, орієнтовно о 17:00 год. у квартирі житлового будинку на вул. Чехова, 12. Чадним газом отруїлась 15-річна львів’янка.

Дівчину у стані середньої важкості госпіталізували у міську дитячу лікарню.

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Відомо, шо квартира обладнана газовою колонкою та ПГ-4. Аварійна бригада «Львівгазу» тимчасово призупинила подачу газу до помешкання.

Зазначимо, що з початку року жертвами чадного газу у Львові стали вже більше ста людей, серед них 38 дітей. Також чотири людини померли.

Щоб не отруїтися чадним газом, подбайте, аби в приміщенні завжди був притік свіжого повітря! Його можна забезпечити через вікно, двері та через вентиляційний канал, який має бути постійно прочищений, в якому має бути відповідна тяга, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

Там, де встановлені тобто газові котли чи колонки, комин також має бути чистим. І в жодному випадку в таких приміщеннях не може бути електричних вентиляторів.

Втім найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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