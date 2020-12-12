В Польщі виник скандал через напис «Бандера» на вантажівці

Перевізнику у Польщі довелося вибачатися через вантажівку, український водій якої розмістив на лобовому склі великий банер з написом «Бандера». Про це пише УП із посиланням на польський портал Onet.

Водій, найнятий в одній зі свентокшиських транспортних компаній, розмістив за склом великий банер з прізвищем Бандери, що охоплює майже всю ширину кабіни. Таким чином напис «Бандера» став одним з найпомітніших елементів вантажівки, привертаючи увагу більше, ніж, наприклад, позначення перевізника.

При цьому вантажівка здійснювала міжнародні рейси на польських реєстраційних номерах. Хтось сфотографував її на території Італії, фотографія потрапила в Facebook і відразу ж викликала там величезний скандал.

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Тему висвітили польські ЗМІ, зокрема портал Lublin112.pl. Його автори повідомили про банер власнику вантажівки, попросивши прояснити справу. Компанія розмістила свою відповідь на Facebook.

«У зв’язку з інформацією, що надходить до нас вчора / сьогодні, ми безапеляційно відмежовуємося від пропаганди діяльності будь-якої ідеології, з якою був пов’язаний Бандера. Ми прекрасно розуміємо серйозність ситуації. Ми не терпимо таких дій. Ми нічого не знали про цю ситуацію, ми про все дізналися з Facebook. Ми приносимо вибачення всім, хто постраждав від цієї ситуації. Водій був притягнутий до відповідальності. Ми відреагували відразу після отримання інформації», – заявив перевізник.

До відповіді компанія долучила фото, на якому скло вантажівки вже позбавлене напису «Бандера».

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