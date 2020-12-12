У пожежі на Старосамбірщині загинув 49-річний чоловік

Під час пожежі на Старосамбірщині власник будинку отримав опіки тіла, а його 49-річний товариш загинув. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Пожежа сталась у суботу вночі, 12 грудня, орієнтовно о 04:00 год. у селі Стара Ропа Старосамбірського району. Займання виникло у дерев’яному житловому будинку площею 80 кв м.

Коли на місце прибули рятувальники, то будівля вже була охоплена полум’ям. Під час розвідки вони виявили мертвого 49-річного чоловіка. Ним виявився товариш власника помешкання.

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Сам 45-річний власник будинку отримав опіки II-III ступеня, його забрали в лікарню.

Ліквідувати пожежу надзвичайникам вдалося майже через дві години – о 05:54 год. ранку. Вогонь знищив частину даху та речей домашнього вжитку, пошкодив стіни і перекриття.

Причини виникнення займання та всі обставини події наразі встановлюються.

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