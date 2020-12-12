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Окупанти на Донбасі тричі порушили режим «тиші»

Наталя Дуляба

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Протягом минулої доби, 11 грудня, окупанти тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат чи поранених серед українських військових немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Операції об’єднаних сил.

 

Протягом п’ятниці, 11 грудня, ворог тричі порушував режим «тиші» на Донбасі.

Російські формування здійснили декілька пострілів з автоматичного станкового гранатомета біля Мар’їнки. Також противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях неподалік Водяного та Зайцевого.

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У штабі ООС кажуть, що ворожі провокації не несли загрози нашим воїнам, тому українські бійці вогонь у відповідь не відкривали. Втрат чи поранених серед наших військовослужбовців немає.

Про порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ.

Від початку доби 12 грудня на усіх ділянках фронту тихо.

«Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням», – додають у штабі ООС.

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