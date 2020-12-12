На Городоцькій «Хонда» врізалась у металеву огорожу. Постраждала дитина

У п’ятницю, 11 грудня, у Львові на вул. Городоцькій «Хонда» в’їхала в металеве огородження. Внаслідок зіткнення травмувався 3-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, аварія сталась орієнтовно о 14:30 год. на вул. Городоцькій. 38-річна водійка автомобіля «Хонда» не впоралась з керуванням і врізалась у металеву огорожу.

Внаслідок зіткнення травми отримала сама водійка і її 3-річний син. Обох забрали у лікарню.

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Також уламки «Хонди» пошкодили ще два автомобілі, «Кіа» та ВАЗ-2108, які були припарковані на узбіччі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

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Фото: поліція