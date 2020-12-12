ОСТАННІ НОВИНИ

На Городоцькій «Хонда» врізалась у металеву огорожу. Постраждала дитина

Наталя Дуляба

|

У п’ятницю, 11 грудня, у Львові на вул. Городоцькій «Хонда» в’їхала в металеве огородження. Внаслідок зіткнення травмувався 3-річний хлопчик. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Як встановили правоохоронці, аварія сталась орієнтовно о 14:30 год. на вул. Городоцькій. 38-річна водійка автомобіля «Хонда» не впоралась з керуванням і врізалась у металеву огорожу.

Внаслідок зіткнення травми отримала сама водійка і її 3-річний син. Обох забрали у лікарню.

Реклама партнерів

Також уламки «Хонди» пошкодили ще два автомобілі, «Кіа» та ВАЗ-2108, які були припарковані на узбіччі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: поліція

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...