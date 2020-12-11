У Садового забудовнику подарували 20 м висоти, хоча це суперечить нормам

Забудовнику на Знесінні виконавчий комітет Львівської міськради збільшив висоту багатоповерхівки, яка на 20 м перевищує норми, встановлені зонінгом. Про це повідомляє Львівський портал.

Менше місяця тому, 13 листопада, виконком видав ТзОВ «Стрім-Львів» містобудівні умови та обмеження на будівництво 16-поверхівки із підземним паркінгом на вул. вул. Очеретяній, 25, 25-А, 27, 29, що в Шевченківському районі.

Тоді гранично допустиму висоту житла встановили на рівні 49,5 м, але тепер, на засіданні 11 грудня, виконком вніс зміни у містобудівну документацію і збільшив висоту будівлі до 57 м.

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Це буде вже друга житлова багатоповерхівка у ЖК Strim Towers, адже будівництво першої з них місто погодило ще у 2017 році.

ЖК Strim Towers влітку 2020 року

Будівництво вестимуть на чотирьох земельних ділянках загальною площею 0,39 га. Вони входять у зону Ж-5 – зону змішаної малоповерхової та багатоповерхової житлової забудови.

Як пишуть «Наші гроші.Львів», переважними видами забудови у цій зоні мають бути будівлі не вищі 18 метрів, і лише в окремих випадках допускається максимум 37 метрів. Відтак встановлені висоти і 49,5 м, і 57 м суперечать вимогам зонування та генплану.

Тобто загалом будівництво перевищуватиме встановлені зонінгом вимоги аж на 20 метрів. На генплані ці ділянки взагалі відмічені як території, де можна будувати не вище чотирьох поверхів.

Водночас головний архітектор Львова Антон Коломєйцев запевнив, що поверховість житла залишиться незмінною. Змінити потрібно лише висоту, бо через складний рельєф проєктанти раніше вимірювали її не від потрібної точки.

Зазначимо, що дві із чотирьох земельних ділянок на вул. Очеретяній є у приватній власності, інші дві, які є садибними ділянками, ТзОВ «Стрім-Львів» орендує у Львівської міськради. Втім мерія дозволила використовувати для будівництва багатоповерхового житла.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Стрім-Львів» – будівельна компанія, що існує з 2003 року. ЇЇ засновниками є львів’янин Юрій Савицький та уродженець Великого Любіня Володимир Федина.

ТзОВ «Стрім-Львів» вже звело у Львові кілька житлових багатоповерхівок (вул. Замарстинівська, Кульпарківська, Міротова), супермаркети «Арсен» на вул. Зеленій та на вул. Патона, ТЦ «Інтерсіті» на Сихові, а також низку промислових об’єктів.

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Фото: ЛУН