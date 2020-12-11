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У Львові затримано організовану групу «закладчиків» наркотиків

Андрій Котенський

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Правоохоронці викрили схему збуту наркотиків у вигляді закладок у Львові, пропагування якої відбувалося також через Telegram-канали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що четверо осіб з Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької та Львівської областей (троє чоловіків віком від 22 до 24 років та 18-річна дівчина) та 21-річний житель Одеси реалізовували наркотичні та психотропні речовини у Львові шляхом закладання, а кошти покупці перераховували на електронні гаманці або банківські картки.

У ході обшуків за місцем проживання фігурантів вилучено: амфетамін, канабіс, MDMA («екстазі») та особливо небезпечну психотропну речовину PVP, загальною вагою понад 2 кг, а також мобільні телефони, клейкі стрічки, зіп-пакети, приладдя для фасування наркотичних речовин, банківські карти, готівкові кошти, записи з адресами «закладок» та інші речі, пов’язані із злочинною діяльністю.

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Вартість вилучених наркотичних речовин на «чорному ринку» сягає 750 тис грн.

Досудове розслідування триває.

Наразі затриманим оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Санкція інкримінованих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

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