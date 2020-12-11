У Львові розшукують зниклого школяра

Шевченківським відділком поліції встановлюється місцезнаходження 9-річного Святослава Ясницького, який вийшов зі школи №30 за адресою м. Львів вул. Івана Мазепи і не повернувся. Про це повідомив депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич на каналі «Варта1», передає кореспондент Львівського порталу.

Хлопчина був одягнений у чорну куртку, джинси, чорну шапку, синій з чорним рюкзак.

На зріст йому близько 145 см, волосся – русяве.

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Кому відома будь яка інформація просимо сповістити в поліцію на «102» або за номером телефону 0969410917.

Фото: Варта1