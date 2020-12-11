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У Буську відремонтували 58-річний міст. Фото до та після

Вероніка Рой

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У місті Буськ завершили ремонт мостового переходу через річку Полтва на автомобільній дорозі Т-18-06 Рівне-Млинів-Берестечко-Буськ-Перемишляни. Про це Львівському порталу повідомили у Службі автомобільних доріг Львівщини.

 

Як повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області, міст був збудований ще у 1962 році. Загальна вартість ремонту становить 11,4 млн грн. Ремонтні роботи виконала ТзОВ «Волинська містобудівельна компанія».

«Під впливом ваги вантажного транспорту спостерігалося руйнування штучної споруди, яка з кожним днем ставала все більш небезпечною для руху транспортних засобів. За кошти експлуатаційного утримання доріг підрядна організація виконала ремонтні роботи і вже зараз маємо відновлену споруду, завдовжки 54 метри» – інформує Олег Береза.

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Фото: Служба автомобільних доріг 

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