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Похід в зимові Карпати: 5 вершин на Львівщині, на які варто піднятися

Вероніка Рой

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Щороку кількість мандрівників, які вирушають у зимові гірські походи, зростає. Відтак усім поціновувачам гір пропонують піднятися на 5 вершин, що розташовані на Львівщині. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА.

За словами заступника керівника громадської рятувальної служби ГОРС Володимира Яворівського, люди не «підкорюють» вершини, а просто гори інколи дозволяють подивитись на себе ближче. Також він наголосив на тому, що слід пам’ятати про безпеку в зимових горах.

«Перед сходженням потрібно зареєструватись в рятувальній службі. Це полегшить роботу рятувальникам в разі надзвичайної ситуації і турист отримає інформацію про стан маршруту, прогноз погоди та інші важливі речі.  Зимові сходження вимагають більшої підготовки, ніж літні мандрівки. Це і фізична витривалість, професійне екіпірування, навігація, запас їжі, аптечка, пальник, ліхтарик та зв’язок.

Окрім цього важливим є лавинний датчик, зонд і лопата. Наявність цього реманенту допоможе подорожувати безпечно тільки у випадку наявності необхідних знань і навичок. До речі, на горі Високий Верх біля Славська, задокументована перша смерть в Україні під лавиною. Тому рекомендую проходити навчання з лавинної безпеки та тренуватися з туристичними та альпіністськими клубами і організаціями», – зазначає Володимир Яворівський.

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Початківцям бажано взяти з собою гірського провідника, а також варто починати з одноденних сходжень. На території Львівщини це може бути Парашка, Ільза, Лопата, Пікуй чи Магура-Лімнянська. Всі перелічені гори мають ознаковані шляхи.

Восени на найвищу гору Старосамбірщини – Магуру-Лімнянську (1022 м) проклали маршрут «Грозова брама». Його протяжність – 2 км. Сходження триває від 1,5 до 2 годин. Старт – від села Грозьова. Інфраструктуру туристичного шляху доповнюють два відпочинкові осередки, реалізовані у 2020 році. Це відпочинкова зона на березі р. Мшанка та туристичний притулок, який розташований безпосередньо біля підніжжя Магури-Лімнянської, розрахований на ночівлю для 6 осіб. Це територія Верхньодністровських Бескидів.

Гора Парашка – найвища вершина Сколівських Бескидів. Її висота становить 1268 метрів над рівнем моря. З Парашки гарно проглядаються навколишні краєвиди. Маршрут на гору починається з міста Сколе (10 км довжиною і 800 м угору). Він хоч і одноденний, але не такий простий як може видатись на перший погляд.

Маршрут на гору Лопата складає довжину 8,5 кілометрів та набір висоти близько 800 метрів. Починається туристичний шлях в місті Сколе в урочищі «Павлів потік». На території поруч з озером облаштована рекреаційна зона для відпочинку. Підйом на вершину Лопати триває близько 3 годин. З гори добре видно північні рівнинні краєвиди і Карпати з боку Івано-Франківщини.

Туристичний маршрут під № 5001 заведе на гору Ільза. Його особливість полягає в поєднанні двох видів туризму: пішого та лижного, який називають скітур. Це два в одному – зимові мандри та гірськолижний відпочинок. Протяжність усього шляху становить 8,7 км та проходить за маршрутом: смт. Славське – г. Ільза – с. Волосянка. На горі функціонує база відпочинку «Ільз».

Гора Пікуй з висотою 1408 м – найвища вершина Львівської області. Вона розташована на межі Львівської й Закарпатської областей. Є декілька маршрутів, якими зазвичай піднімаються на гору. Один з найзручніших починається з Великого Гусного на Турківщині.

Гору Пікуй місцеві часом називають Гуслями. З такою назвою пов’язана легенда. Місцевий скрипаль Павло закохався і хотів засватати дівчину Даялу, що мешкала у хатині на гірському хребті. Дівчина усім відмовляла, але Павлові дала шансза умови, що він зіграє їй вночі на гуслях, тобто скрипці. Хлопець дівчини так і не дочекався, з горя піднявся на вершину, де заснув і замерз. Люди його знайшли, а Даялу прокляли. Заміж дівчина так і не вийшла, а стала ворожкою. Кажуть, дотепер вона гуляє горами, сумуючи за втраченим коханням.

Додамо, 11 грудня відзначають Міжнародний День гір.

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Фото: navkolo-tur

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