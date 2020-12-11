На кордоні вилучили три автомобілі через неправдиві відомості у документах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

За даними відомства, громадяни України, мешканці Дніпропетровщини прибули в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська–Гребенне» легковими автомобілями.

До митного оформлення чоловіки подали документи, згідно з якими вартість автомобіля Kia Ceed 2011 р.в. – 1400 євро, Volkswagen Golf 2010 р.в. – 1550 євро, а Toyota Verso 2009 р.в. – 1800 євро. Автомобілі придбали у німецької компанії, проте вартість автомобілів викликала сумнів, адже насправді реальна ціна більш як у двічі вища.

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Таким чином громадяни України намагались перемістити транспортні засоби з поданням документів, що містять неправдиві відомості щодо їх митної вартості.

Три автівки вилучено. Справи скерують до суду.