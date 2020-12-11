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Львів’янин відсидить за ґратами за квартирні крадіжки

Вероніка Рой

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Суд відправив за ґрати 28-річного львів’янина, який вчинив квартирних крадіжок на 160 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Львова у травні цього року в смт.Добротвір вчинив ряд крадіжок з квартир. Чоловік заволодів не лише грошовими коштами, а й дорогоцінними виробами, побутовою технікою та іншим майном потерпілих на суму понад 160 тис грн.

Суд визнав чоловіка винним і засудив до 3 років та 1 місяця позбавлення волі.

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