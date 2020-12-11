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Біля «Форуму Львів» з’явиться нове житло та офіси

Наталя Дуляба

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Одноповерховий будинок, розташований відразу біля ТРЦ «Форум Львів», перебудують у 4-поверхову житлово-офісну будівлю. Відповідне рішення у п’ятницю, 11 грудня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, Євген Молчанов отримав містобудівні умови та обмеження на реконструкцію з надбудовою індивідуального житлового будинку на вул. Цеховій, 7 під багатоквартирний будинок із нежитловими приміщеннями на першому поверсі.

Йдеться про одноповерховий будинок, розташований відразу по сусідству з ТРЦ «Форум Львів». До нього добудують ще три додаткові поверхи, сходову клітку, а також вмонтують ліфт.

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За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, у реконструйованому будинку буде 6 квартир, а весь перший поверх віддадуть під офіси.

Своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку площею 0,03 га на 71%, а також встановив, що висота будівлі не повинна перевищувати 16,1 м.

Додамо, що будівництво вестимуть у межах історичного ареалу Львова.

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