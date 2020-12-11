У понеділок, 14 грудня, на Львівщину привезуть Вифлеємський вогонь миру. Його передадуть у школи, лікарні, державні установи та дитячі притулки Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського осередку Пласту.

Як повідомляється, цьогоріч через пандемію пластуни не поїдуть на офіційну церемонію передачі вогню в Австрію, як це зазвичай відбувалося. Втім 12 грудня о 15:00 за київським часом в Зальцбурзі відбудеться традиційна скаутська подія, присвячена Вифлеємському вогню миру. Церемонію можна буде переглянути онлайн з місця подій тут.

Вже 14 грудня о 17:00 львівські пластуни урочисто переймуть Вифлеємський вогонь миру від своїх друзів скаутів-харцегів на українсько-польському митному переході «Рава-Руська-Гребенне».

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Наступного дня з самого ранку вогонь миру продовжить свій шлях: спершу потрапить до міської ради Львова, а згодом завдяки пластунам він випромінюватиме тепло у всіх школах, лікарнях, церквах, військових частинах, державних установах і дитячих притулках.

«До Львова також приїдуть представники десяти пластових осередків з різних областей, щоб перейняти від львівських пластунів цю почесну місію – поширити вогонь миру, який продовжить долати свій далекий шлях із заходу на схід, і разом з яким до кожної української домівки приходить злагода, любов, надія і мир.

Окрім цього з початком російсько-української війни пластуни вже 6-тий рік поспіль передають Вифлеємський вогонь миру та різдвяні подарунки українським захисникам у зону бойових дій на Сході України, даруючи і їм також Вифлеємське тепло, аби наші захисники могли його відчути, будучи далеко від своїх домівок і рідних», – кажуть у Пласті.

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