В аварії у Трускавці травмувались четверо людей

У середу вночі, 9 грудня, на об’їзній дорозі у Трускавці сталась ДТП, у якій постраждали водій і троє пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що аварія виникла орієнтовно о 23:55 год. на об’їзній дорозі біля трускавецького дельфінарію.

21-річний бориславець, водій автомобіля «Тойта Кемрі», врізався у «БМВ», яким керував місцевий мешканець. Внаслідок зіткнення постраждали чотири людини – водій і троє пасажирів «Тойоти». Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували.

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Наразі всі обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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