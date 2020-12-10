Сепаратизм на Львівщині. СБУ відрила кримінал

У селі Верхня Рожанка Сколівського району Львівської області оголосили про утворення так званої Верхньорожанківської сільської ради та змінили державний прапор. Випадок стався 7 грудня, коли 15 мешканців села вирішили, що мають право переписувати державний устрій України на власний розсуд. По це Львівському порталу повідомили у Славській ОТГ, до якої й входить Верхня Рожанка.

Славська об’єднана територіальна громада, до складу якої у 2017 увійшла територіальна громада села Верхня Рожанка, внаслідок добровільного об’єднання, утворена у спосіб передбачений Конституцією та законами України. Відповідно до якого утворення у складі Славської селищної ради інших представницьких органів місцевого самоврядування Конституцією та Законами України не передбачено.

«Дії, які відбулися 7 грудня у селі Верхня Рожанка носять ознаки зміни Конституційного ладу України», – переконані у Славській ОТГ.

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Оцінку діям осіб, які причетні до створення так званої сільської ради у селі Верхня Рожанка, має дати Служба безпеки України.

«Мешканці, депутати та голова ОТГ – не допустимо повторення сценарію, який свого часу відбувся на Півдні та Сході України. Ми патріоти своєї країни й дуже шкода, що деякі громадяни не поважають закон України, не шанують пам’ять тих, хто кожного дня проливає кров за нашу державу. Ніяких самопроголошених сільських рад та республік у нашій державі не має, і не може бути», – прокоментував ситуацію голова Славської ОТГ Володимир Бега.

За даними Dyvys.info, про так звані збори громади на своїй сторінці у Facebook повідомив Віктор Палас – скандальний журналіст інформаційної агенції «Стоп корупція ТВ», яка у лютому 2019 року була виключена з Глобальної мережі журналістів-розслідувачів GIJN через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів. Це був перший такий випадок в історії GIJN, яка об’єднує журналістів 173 країн.

Саме Віктор Палас вів відеозапис «створення» сільської ради.

На відео зафіксовано, що збори відбуваються на чиїсь кухні, присутні на них близько п’ятнадцяти осіб, а головує тут пан Анатолій Балахнін – мешканець Дніпра. Особа досить відома у певних колах і яку місцеві ЗМІ Дніпра пов’язують з тандемом «Корбан-Коломойський».

Згідно із відеозаписом, пан Балахнін приїхав до Верхньої Рожанки на запрошення місцевих мешканців, які вважають, що були у незаконний спосіб позбавлені своїх земельних наділів.

Відтак, на зборах ухвалили рішення створити власну сільську раду. «Головою Верхньорожанківської сільської ради» стала Богдана Шкелебей, а «депутатами» О.І.Стасів, І.П.Дронишинець, М.П.Дронишинець, О.В. Зетюк, Н.М. Пинів, М.І. Пинів. До речі, пані Шкелебей є головою Сколівського офісу ГО «Стоп корупції». Однак в ГО «Стоп корупції» журналістам повідомили, що «Богдана Шкелебей не є офіційно зареєстрованим представником ГО «Стоп корупції» у зв’язку з непроходженням випробувального терміну, що підтверджує Єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб-підприємців».

Окрім рішення про створення абсолютно незаконного органу самоврядування, під час зборів також ухвалили рішення, з подачі того ж мешканця Дніпра пана Анатолія Балахніна на території громади встановити «свій» державний прапор – жовто-блакитний.

Подібні дії підпадають під ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Сам пан Анатолій Балахнін неодноразово був помічений у подібних «акціях». Наприклад, 21 жовтня у Хмельницькому він був учасником «конференції самоврядного Заходу», на якій створили «міську раду». Також «ліквідували» чинний виконавчий комітет і обрали «депутатів» та «голову ради».

30 жовтня у Службі безпеки України повідомили: «У Хмельницькому Служба безпеки України задокументувала протиправну діяльність організованої групи, учасники якої намагались створити фейкову міськраду обласного центру для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні».

Раніше, 23 листопада 2016 року, Анатолій Балахнін був учасником проросійського заходу «Асамблея національностей України», який теж відбувся у Дніпрі. Як писав сайт Depo.Днепр, серед спікерів була колишня помічниця Вадима Колесніченка, народний депутат України Володимир Алексєєв і Анатолій Балахнін, який назвав себе громадським активістом. Тоді він заявив, що Україна існує тільки на папері, «сьогодні українська нація своєї держави не має і є колонією Росії».

Крім того, Анатолій Балахнін був активним борцем із карантинними обмеженнями. Зокрема він був учасником зібрання прихожан церкви УПЦ (МП) у Дніпрі, де парафіян причащали з однієї ложечки.

Ще один інцидент через карантинні заходи стався у супермаркеті в Дніпрі. Поліція затримала самопроголошеного голову Індустріально районної ради Євгенія Труфанова за відмову надягнути маску. Анатолій Балахнін назвав себе адвокатом чоловіка. Також Анатолій Балахнін пов’язаний з таким проєктом, як ГО «Багнет нації», яка не визнає чинних органів центральної та місцевої влади.

Згідно із даними YouControl, організація була заснована п’ять років тому трьома мешканцями Донецька. Крім того, вчора подібні «збори» зі створення «органу місцевого самоврядування» відбулися у Львівському палаці мистецтв за головування того ж Анатолія Балахніна, який представився сантехніком, та за присутності близько двох десятків осіб.

За даними Zaxid.net, член скандальної організації «Stop корупції» Віктор Палас теж відомий участю у провокативних акціях. Зокрема, він влаштовував провокації у львівських лікарнях на початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року.

За фактом утворення так званої Верхньорожанківської сільської ради та зміни державного прапора СБУ вже відкрила кримінальне провадження.