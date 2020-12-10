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На Сокальщині білоруська вантажівка насмерть збила пішохода

Вероніка Рой

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У середу, 9 грудня, у Сокальському районі вантажівка насмерть збила 34-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

 

ДТП сталася о 17:35 год. на автодорозі Р-15 сполученням Львів-Ковель у селі Сілець Сокальського району. Зокрема, 36-річний водій вантажного автомобіля «ІВЕКО», громадянин Республіки Білорусь, з причепом (реєстрація Республіки Білорусь), наїхав на пішохода.

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34-річний мешканець Соснівки рухався в попутному напрямку по краю дороги. У результаті аварії пішохід від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.

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Фото: Нацполіція

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