На Львівщині судитимуть чоловіка, який проголосував замість свого брата

У Старосамбірському районі під час місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, чоловік проголосував двічі: за себе та за свого брата. За порушення виборчого законодавства мешканцю Львівщини повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У поліції інформують, що під час виборів депутатів до місцевих рад мешканець Старосамбірщини отримав бюлетені на дільниці з проміжком у півтори години – о 13.30 та о 15.00. Він двічі ставив підпис у списку виборців та на контрольних талонах (під своїм номером та номером брата), двічі отримував бюлетені, а також заповнював їх та опускав у скриньку для голосування.

Таким чином 29-річний чоловік двічі здійснив волевиявлення, проголосувавши за себе та за свого брата.

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Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, викрадення, пошкодження, приховування або знищення виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до двох років. Також чоловіку загрожує обмеження волі на термін до трьох років, або позбавлення волі на термін до двох років.

Досудове розслідування триває.

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