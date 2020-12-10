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У Львові стартує конкурс на краще різдвяне оформлення вітрин

Вероніка Рой

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З 10 до 18 грудня у Львові триває щорічний конкурс на найкраще різдвяно-новорічне оформлення вітрин. Підприємців та мешканців запрошують долучитися, створивши святкову атмосферу у місті. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Метою конкурсу є популяризація товаровиробників та підприємців. На участь у конкурсі можуть подаватися об’єкти, розміщені в центральній частині Львова.

Як зазначають в управлінні культури ЛМР, переможці конкурсу отримають і грошові винагороди:

Реклама партнерів
  • за перше місце — 25 000,00 грн;
  • за друге місце — 15 000,00 грн;
  • за третє місце — 10 000,00 грн.

Переможців конкурсна комісія відбиратиме за такими критеріями:

  • зовнішній технічний та естетичний стан вітрини, фасаду будинку;
  • відповідність художньо-естетичного вирішення новорічній та різдвяній тематиці;
  • використання додаткових технічних засобів (підсвічування, ілюмінація, механічні конструкції);
  • композиційне вирішення.

Для того, щоб заявник взяти участь у конкурсі, він має подати звернення до Центру надання адміністративних послуг та/або надіслати пакет документів на електронну скриньку міського Центру підтримки підприємництва: [email protected]

Зокрема, учасник має надіслати заяву встановленого зразка на ім’я голови конкурсної комісії з обов’язковим зазначенням точної адреси об’єкта, який подається на участь у конкурсі, прізвища, ім’я та по батькові заявника, а також контактного номера телефону. Потрібно також додати фотографії об’єкта, який подається на участь у конкурсі, зроблені щонайменше з трьох різних ракурсів у світлу та темну пору доби у хорошій якості та з високою роздільною здатністю (подаються на диску або USB флеш-носії).

До участі у конкурсі не допускаються заявники з фотографіями об’єкта, зробленими з використанням чужих робіт та елементів дизайну, а також у поганій якості та з низькою роздільною здатністю.

Детальніше про конкурс та зразок заяви можна переглянути за посиланням.

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