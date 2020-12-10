ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'янин розтрощив платіжний термінал на вулиці Панаса Мирного

Соломія Головіна

|

На вулиці Панаса Мирного у Львові 34-річний чоловік розтрощив платіжний термінал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Небайдужий мешканець відзняв, як львів’янин трощить платіжний термінал і викликав патрульних.  Виклик правоохоронцям надійшов 10 грудня близько другої години ночі.

Екіпаж негайно приїхав на місце події і побачив чоловіка біля терміналу. Побачивши правоохоронців, зловмисник кинувся втікати, втім його таки наздогнали.

Реклама партнерів

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. 34-річного львів’янина супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...