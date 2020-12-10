Львів'янин розтрощив платіжний термінал на вулиці Панаса Мирного

На вулиці Панаса Мирного у Львові 34-річний чоловік розтрощив платіжний термінал. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Небайдужий мешканець відзняв, як львів’янин трощить платіжний термінал і викликав патрульних. Виклик правоохоронцям надійшов 10 грудня близько другої години ночі.

Екіпаж негайно приїхав на місце події і побачив чоловіка біля терміналу. Побачивши правоохоронців, зловмисник кинувся втікати, втім його таки наздогнали.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського відділу поліції. 34-річного львів’янина супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.

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