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Із фірми, яка «розпиляла» кошти на проєктних роботах для лікарні, стягнули 215 тисяч

Соломія Головіна

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Із фірми-підрядника, яка завищила вартість проєктних робіт для Старосамбірської ЦРЛ, стягнули завдані збитки на суму 215 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Так, ще у 2015 році між Управлінням капітального будівництва Львівської ОДА та КВП «Енергомонтаж» було укладено договір, згідно якого виконавець мав виконати проєктні роботи для Старосамбірської ЦРЛ. Однак, як показала експертиза, проєктно-кошторисна документація не відповідала нормам та правилам чинного законодавства: директор фірми-підрядника завищив вартість робіт на суму понад 215 тис. грн.

Зазначається, що після закриття кримінального провадження збитки не стягувалися, що і стало підставою для втручання прокуратури.

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Господарський суд Львівської області задоволив позов обласної прокуратури до Колективного виробничого підприємства «Енергомонтаж» про стягнення збитків. Відтак, як наголошується, бюджет Львівщини поповнився на 215 тис. грн.

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