Фантастичний «Синій бик» Марії Примаченко з’явився на поштових марках

«Укрпошта» випустила поштові марки зі зображенням фантастичного «Синього бика» Марії Примаченко. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії.

Як зазначається, «Укрпошта» 10 грудня ввела в обіг поштову марку із символом прийдешнього року за східним календарем – биком. Марка створена у партнерстві з компанією Art Nation, яка є правовласником арт-бренду Prima Maria.

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Сюжетом для нового знаку поштової оплати стала картина Марії Примаченко «Синій бик» (1947 р.). У виконанні майстра українського «наївного мистецтва» бик, що є символом родючості, постає у вигляді засіяної зорями істоти з короною і пишною бородою.

Тираж марки – 150 000 примірників. Номінальна вартість – V (еквівалент 9 гривень), що відповідає тарифу на пересилання простого листа масою до 50 г в межах України. До поштової марки випущено конверт «Перший день» і виготовлено штемпель спецпогашення «З Новим 2021 роком! Рік бика».

«Образи Марії Примаченко наповнені символами природної енергії. Тепер вони інтегровані у поштову марку і доповнюють додатковим змістом листи, які люди відправляють один одному. Ми раді, що колаборація з Укрпоштою дає можливість нагадати українцям про багатий творчий спадок, який талановита мисткиня залишила після себе. Марія Примаченко створила цілий світ дивовижних звірів, але саме “Синій бик” був обраний як символ 2021 року. Приємно бути причетним до проєкту, результатом якого стало народження нової символічної марки», – сказав генеральний продюсер Art Nation Едуард Ахрамович.

«Укрпошта» не вперше випускає поштові марки, присвячені творчості мисткині. У 1999 році національний поштовий оператор ввів в обіг зчіпку з двох марок «Гороховий звір», «Дикий чаплун» та купоном із портретом Марії Примаченко.

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