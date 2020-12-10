18-річний львів’янин запатентував унікальний пристрій для незрячих

18-річний львівський винахідник Дмитро Лопушанський запатентував мультифункціональний пристрій для незрячих. Прилад дає можливість визначати кольори та попереджувати про перешкоди поблизу. Про це Дмитро Лопушанський розповів у коментарі Львівському порталу.

Роботу над створення такого пристрою Дмитро розпочав ще два роки тому. Проєкт є соціальним та має на меті допомогти незрячим. Як пояснив винахідник, мультифункціональний пристрій для незрячих виконує три функції: визначення кольору, вимірювання рівня освітленості, а також розпізнавати перешкоди поблизу.

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«Я вже давно займаюся різними проєктами, більшість з них були комерційного напрямку. І я захотів створити проєкт, який би був соціальним і міг допомогти людям. У мене поганий зір і одного дня задумався, що я б зі своїми знаннями в електроніці та програмуванні допомогти незрячим людям чи людям з серйозними порушеннями зору. Зустрівся з Оксаною Потимко, яка є головою організації незрячих України, та почав з нею консультуватися стосовного того, які функції потрібні. І так крок за кроком дійшов до створення такого приладу», – розповідає Дмитро Лопушанський.

Пристрій вже проходив декілька тестувань, проте досі ще триває його удосконалення.

«Я робив декілька тестувань, проводив зустрічі, де показував, як працює цей пристрій. Незрячі люди його випробовували. Проте зараз ще триває розробка. Наразі я працюю над тим, щоб зробити фінальну модель», – каже Дмитро Лопушанський

Цього тижня винахідник отримав патент на мультифункціональний пристрій для незрячих.

«З патентуванням мені допомагала команда з Малої академії наук України. Відповідно я готував декілька документів: реферат, креслення. Після цього ми надсилали документи у відділ «Укрпатенту». Далі ці документи проходили експертизу. Проте з першого разу не вдалося все успішно зробити. Довелося дещо переробляти і знову надсилати документи. І ось буквального цього тижня я отримав лист про те, що маю патент», – додає хлопець.

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Фото: 24 канал,Facebook-сторінка Дмитра Лопушанського