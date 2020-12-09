У червоноградській школі розпилили сльозогінний газ: п'ятеро учнів – у лікарні

У одній з шкіл Червонограда учень під час уроку розпилив сльозогінний газ. Внаслідок події у місцеву лікарню було доставлено п’ятьох учнів школи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, сьогодні, 9 грудня, близько 13:00 год. в одній із середніх загальноосвітніх шкіл у місті Червоноград 17-річний учень 11-го класу під час уроку розпилив вміст газового балончика у приміщенні класу.

Зі школи було евакуйовано близько 400 осіб – учні та вчителі, навчальний процес був зірваний на три години.

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Наразі медики обстежують п’ятьох учнів та уточнюють їх діагнози.

За його словами учня, він розглядав газовий балончик і випадково відламав пластиковий запобіжник, внаслідок чого і сталось розпилення. Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

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