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Проєкт бюджету Львівщини хочуть винести на громадське обговорення

Вероніка Рой

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Проєкт бюджету Львівської області мають намір винести на громадське обговорення. Опісля,  основний фінансовий документ на наступний рік буде винесено на розгляд Львівської облради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Львівська ОДА вже подала до Львівської обласної ради проєкт рішення «Про обласний бюджет Львівської області на 2021 рік». Відтак вже від четверга, 10 грудня, постійні комісії обласної ради розпочнуть слухання проєкту бюджету. За підсумками цих слухань відбудеться громадське обговорення основного фінансового документа на наступний рік. Опісля, документ буде винесено на розгляд сесії ЛОР.

«Маємо підстави прогнозувати, що в кінці грудня обласна рада затвердить обласний бюджет. Уже з 1 січня 2021 року всі галузі працюватимуть чітко і системно. Наступним етапом роботи облдержадміністрації та обласної ради буде прийняття нових обласних програм на 2021-2023 роки», – розповів заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.

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ОДА також подала на розгляд проєкти усіх обласних програм. Упродовж січня 2021 року програми мають розглянути в комісіях, після чого їх затвердять на сесії обласної ради.

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