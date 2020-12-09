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Поліція викрила п'яного «мінувальника» багатоповерхівки на Панча

Соломія Головіна

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Правоохоронці встановили особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування багатоповерхівки на вулиці Панча у Львові. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як відомо, 9 грудня о 5:35  год. правоохоронцям надійшло анонімне повідомлення про те, що в одному з під’їздів багатоповерхівки на вулиці Петра Панча у Львові закладено вибухівку.

За вказаною адресою негайно виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці обстежили приміщення будинку та прилеглу територію. Вибухонебезпечних чи підозрілих предметів виявлено не було.

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Протягом двох годин поліцейські встановили особу зловмисника – 27-річного львів’янина, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Молодику повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцію статті, – до шести років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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