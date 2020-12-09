На Підзамче пройде марш проти насильства над жінками «Поверни собі ніч»

На Підзамче у Львові 10 грудня відбудеться вечірній жіночий марш «Поверни собі ніч», аби привернути увагу до проблеми небезпеки міського простору для жінок та дівчат в темний час доби. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «Феміністична майстерня».

У Львові подія відбувається втретє у рамках всесвітньої кампанії «16 днів проти гендернозумовленого насильства».

«Ми заявляємо про своє право на місто – право пересуватися містом і вдень, і ввечері, і вночі. Ми вимагаємо визнання вини і покарання нападників, а не жінок, які «не там і не тоді ходили». Ми наполягаємо на створенні дієвих механізмів попередження та подолання насильства і захисту постраждалих жінок», – наголошують учасниці акції.

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У «Феміністичній майстерні» зауважують, що безпека залежить не від того, як поводять себе жінки, а від умов, які створює місто.

«Муніципальна влада може зробити місто більш безпечним для жінок та дівчат. Навіть найпростіші роз’яснення водіям громадського транспорту, працівникам комунальних служб, забезпечення освітлення могли б зробити спільний простір безпечним для всіх. Влада може вжити заходів, аби громадським транспорт курсував цілодобово, адже в умовах пандемії та карантину зростає небезпека пересуватися містом ввечері та вночі: транспорт працює обмежений час, а від весняного локдауну були скасовані нічні маршрутні таксі», – наголошують у повідомленні.

Додамо, що акція розпочнеться 10 грудня о 19:30 год на площі Кринична біля залізничної станції Підзамче.

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