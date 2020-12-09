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На Перемишлянщині до 6 років тюрми засудили молодика, який обікрав і спалив магазин

Соломія Головіна

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Парубка, який обікрав та спалив єдиний магазин у с. Вовків Перемишлянського району, засудили до 6 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Встановлено, що у травні цього року 26-річний місцевий мешканець проник у приміщення сільського магазину у с.Вовків, звідти викрав гроші та товари. Після цього молодий чоловік підпалив магазин. Як наслідок – повністю пошкоджена будівля єдиного в селі магазину та товар, який у ньому був.

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Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо парубка, якого обвинувачують у крадіжках та підпалі магазину (ч.2,3 ст.185, ч.2 ст.194 КК України), завершено.

У суді була доведена провина чоловіка у цьому кримінальному правопорушенні та ще трьох крадіжках на території Перемишлянського району. Загальна матеріальна шкода, завдана постраждалим, становить понад 1 млн грн.

Суд визнав крадія винним і найближчі 6 років він проведе за ґратами.

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