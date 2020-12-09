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16 грудня у Львові лунатимуть сирени

Вероніка Рой

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У середу, 16 грудня, у Львові перевірятимуть готовність автоматизованої системи централізованого оповіщення, зокрема, вмикатимуть електросирени. Мешканців просять зберігати спокій. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Працюватимуть сирени у Львові з 14.50 до 14.55 год.

«Це буде навчальне оповіщення за сигналами цивільного захисту з увімкненням мобільних та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання, електричних сирен та передачі інформації через телебачення та радіомовлення. Практичних заходів відпрацьовувати не будуть», – зазначили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР.

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В управлінні зауважили, що звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту «Увага всім». Почувши його, слід увімкнути гучномовці проводового радіомовлення, налаштувати ефірні радіоприймачі в ФМ-діапазоні («UA:Українське радіо» 103,3 МГц), а телевізійні приймачі переключити на ефірні канали цифрового телебачення («UA:Львів» та «Перший Західний») та прослухати повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Окрім того, у період з 15.00 год. 16 грудня до 24.00 год. 20 грудня департамент з питань цивільного захисту ЛОДА проводитиме опитування мешканців щодо рівня озвучення території міста звуковими сигналами електричних сирен та стаціонарних комплексів гучномовного обладнання. Мешканців запрошують взяти участь в опитуванні за посиланням: surl.li/hsny.

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