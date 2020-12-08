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Восьмеро львів’ян у грудні відзначатимуть 100 і більше років

Вероніка Рой

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Цьогоріч у грудні 100 і більше років відзначатимуть восьмеро львів’ян. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, 7 грудня Микола Знак відзначив сторічний ювілей. Від громади Львова його привітали представники управління соціального захисту та вручили йому матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч гривень, пам’ятну монету та вітальний лист від міського голови.

Також у грудні свої 100 та більше років відзначатимуть ще семеро осіб: шестеро жінок та чоловік. Троє із них відзначатимуть столітній ювілей, одній львів’янці виповниться 101 рік, двоє поважних львів’янок святкуватиме 102-гі уродини, а найстаршій ювілярці виповниться 103 роки.

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Загалом у Львові мешкає 8 чоловіків та 31 жінка, які у 2020 році відзначають сто та більше років. 19 з них відзначатимуть свій столітній ювілей, а 20 – 101 та більше років.

Нагадаємо, у Львові особи, яким у 2020 році виповниться 100 і більше років, отримають одноразову матеріальну допомогу у розмірі 5 тисяч гривень.

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині проживає 66 довгожителів, серед яких 51 жінка та 15 чоловіків. Найстаршою людиною в області є мешканка с. Довжки Сколівського району – Петрик Христина Афанасівна, якій цьогоріч виповнилося 110 років.

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