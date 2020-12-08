У центрі Довженка відбудеться музична казка «Петрик і Вовк»

У Культурно-освітньому центрі імені Олександра Довженка музиканти Академічного Симфонічного оркестру Львівської національної філармонії зіграють музичну казку «Петрик і Вовк» за однойменним мотивом твору Сергія Прокоф’єва. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Симфонічна казка «Петрик і вовк» є унікальною тим, що завдяки цьому твору діти легко із задоволенням знайомляться із інструментами симфонічного оркестру.

Кожен персонаж у казці представлений тембром того чи іншого інструмента: Петрик – група струнних; Дідусь – фагот; Пташка – флейта; Кішка – кларнет; Вовк – валторни; постріли мисливців – литаври й барабан.

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«Петрик і вовк» без перебільшення один із найвідоміших у світі музичних творів для дітей. Це однин з класичних творів, які записують найчастіше. Зокрема, було здійснено понад 400 записів казки різної автентичності на понад десятку мов. Текст твору, який належить композитору, чергується із музикою та висвітлює і характери героїв.

У концерті оркестру філармонії роль оповідача віддана Олегові Пригоді, який полюбився слухачам у серії Family concerts.

Виконавці:

Наталія Кожушко, флейта

Михайло Закопець, гобой

Дарія Кузьменко, кларнет

Андрій Ткачук, фагот

Назар Базів, валторна

Олег Пригода, оповідач

Захід відбудеться 11 грудня о 19:00 із дотриманням усіх карантинних вимог.

Квитки можна придбати тут: Kasa.in.ua, або у касі філармонії та центру Довженка.

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