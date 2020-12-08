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У Трускавці вбили кримінального авторитета

Вероніка Рой

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У вівторок, 8 грудня, у місті Трускавець на подвір’ї будинку застерлили 50-річного чоловіка. За попередніми даними, загиблий – кримінальни авторитет.

 

За даними пресслужби Нацполіції Львівщини, тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті в альтанці на території одного з домогосподарств у Трускавці виявив місцевий мешканець. Близько 13.00 чоловік повідомив про випадок у поліцію.

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На місці події правоохоронці виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням у грудях. Загиблим виявився 50-річний житель Трускавця.

Як інформує видання Zaxid.net, загиблий – 50-річний місцевий мешканець Зіновій Пристай. Подвір’я, на якому сталося вбивство, належить матері загиблого. Зіновій Пристай – місцевий кримінальний авторитет 90-их, відомий у кримінальному світі на прізвисько Бзік.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.Проводиться досудове розслідування, тривають комплексні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення особи та затримання зловмисника, причетного до скоєння вбивства.

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Фото: поліція, варто-галицькі новини

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