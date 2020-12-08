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У Львові перенесли концерт гурту ДахаБраха

Андрій Котенський

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Через епідеміологічну ситуацією із коронавірусом у Львові, організаторів попросили перенести концерт ДахаБраха на 2021 рік. Про це Львівському порталу повідомили організатори концерту.

 

«Було докладено багато зусиль, щоб цей захід відбувся, але через карантин організатори змушені перенести концерт Дахабраха, який мав відбудитися 9 грудня 2020 у Malevich Concert Arena, на 22 квітня 2021 року», – йдеться у повідомленні.

Організатори зазначили, що ДахаБраха з нетерпінням чекає на зустріч. А також дякують усім за розуміння та бажають всім доброго здоров’я і гарного настрою.

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Всі придбані квитки дійсні. Хто ще не встиг їх придбати може це зробити за посиланням: Dakhabrakha_Malevich

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