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Пік захворюваності на COVID-19 в Україні прогнозують на середину січня

Вероніка Рой

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Пікові періоди захворюваності на коронавірус припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. Про це в інтерв’ю LIGA.Life. повідомив в.о. голови Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

 

«Розрахунки показують, що пікові періоди захворюваності припадуть на середину січня і триватимуть десь до середини лютого. За різними математичними моделями, міжнародними в тому числі, природній спад захворюваності на коронавірусну хворобу очікується не раніше лютого 2021 року», – зазначив Ігор Кузін.

Він зауважив, що перед впровадженням локдауну слід враховувати 2 фактори:спроможність системи охорони здоров’я – обмеження мають бути до того, як станеться колапс. Також Кузін зазначив, що  обмеження мають бути перед тим, як очікуємо святкування чи інші масові скупчення.

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«Тобто локдаун має бути до великих святкувань і до природнього спаду інфекції, щоб ми уникнули катастрофічних наслідків. Проговорювали багато сценаріїв. Моделювали, що найдоцільніше його вводити перед новорічними святами і завершувати в середині січня. Тоді він буде найефективнішим.

Дані міжнародних досліджень кажуть, що потрібен щонайменше тритижневий карантин. Тоді можемо розраховувати – за умов його дотримання – щонайменше на мінус 80% випадків захворювання щоденно. Якщо кажемо про двотижневий карантин і коротший, то його ефективність – мінус 20-40% випадків захворювання щоденно», – додав в.о. голови Центру громадського здоров’я.

Зазначимо, Міністерство охорони здоров’я  буде пропонувати запроваджувати жорсткий карантин із перших чисел січня на три тижні.

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