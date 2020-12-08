«Нагодуй птахів взимку». У Львові в рамках акції розвішали 90 годівниць

У Львові 8 грудня в рамках загальнодержавної акції «Нагодуй птахів взимку» розвішали 90 годівниць. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Учасники заходу, серед яких учнівська молодь, представники органів влади, громадськість, розвішували годівниці у паркових зонах та скверах, на території шкіл та дошкільних навчальних закладах. Годівнички виготовлені державними лісогосподарськими підприємствами ОУЛМГ.

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Нові «будиночки» для пташок розвісили у найбільших парках міста: у парку «Високий Замок», у Регіональному ландшафтному парку «Знесіння», у Стрийському парку, у Скнилівському парку, парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, парку імені Івана Франка, Левандівському парку.

Водночас у паркових зонах Національного лісотехнічного університету України, Технологічного коледжу НЛТУ України, Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського, Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, Державного ліцею імені Героїв Крут, у ботанічному саду Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького годівнички також «чекають» на своїх пернатих відвідувачів.

Також годівнички розвішали у школах №40, №98, дитячому садку №75 міста Львова, біля Церкви Положення Пояса Пресвятої Богородиці, Храму Всіх Святих Українського Народу та Церква Різдва Пресвятої Богородиці, на території Львівського геріатричного пансіонату.

«Проведення акції не лише допомагає птахам, а й сприяє підвищенню екологічної свідомості. За добру справу пташки віддячать нам гарним співом та захистять наші зелені «легені» – ліси і сади від шкідників. Запрошуємо всіх небайдужих, особливо у холодну пору року, приносити їжу до годівниць, тим самим проявити піклування про птахів!», – наголошують в ОУЛМГ.

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Фото: ОУЛМГ