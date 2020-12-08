Як подавати скарги на поганий ремонт доріг

Львів’яни можуть подавати скарги на поганий ремонт доріг та впливати на вирішення проблем дорожньої галузі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерство цифрової трансформації.
Які дані дають змогу моніторити витрати у дорожній сфері та виявляти порушення під час закупівель, де шукати ці дані, за допомогою яких інструментів громадяни можуть скаржитися на проблеми з дорогами у своїх населених пунктах і змушувати владу усувати їх. Про це йдеться у дослідженні про вплив відкритих даних у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в Україні, яке презентувало Міністерство цифрової трансформації разом із проєктом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».
За даними Мінцифри, ще кілька років тому було неможливо зрозуміти та відстежити, як витрачають державні кошти на ремонти та утримання доріг в Україні. Сьогодні ж громадськість має доступ до сотень тисяч договорів публічних закупівель у дорожній галузі, що містяться у системі Prozorro. А на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Укравтодор і служби автомобільних доріг оприлюднюють дані про фінансування дорожньої галузі, про виконання планових та поточних ремонтів тощо.
Попри відкритість інформації, існує низка потенційних корупційних ризиків. У 2019 році правоохоронні органи визначили, що корупційна складова від загальної вартості ремонту та утримання доріг становить 10-15%. Це може бути близько 10-15 млрд гривень адже у 2020 році на цю сферу в Україні передбачено фінансування близько 100 млрд гривень.
У дослідженні зазначають, який вплив має відкриття даних про ремонти доріг в Україні та які можливості воно створює для вирішення проблемних питань дорожньої галузі. Серед усього:
- Виявляти змови виконавців.
- Знаходити порушення під час тендерів з боку замовників.
- Удосконалювати процедуру закупівель.
- Подавати скарги на поганий ремонт доріг. Завдяки таким громадським сервісам на основі відкритих даних, як «Прозора інфраструктура» та «Антикорупційна карта ремонтів», мешканці можуть перевірити стан і якість відремонтованої дороги та повідомити про наявні недоліки для їх усунення.
- Контролювати ефективне використання бюджетних коштів. Використовуючи дані на порталах gov.ua та spending.gov.ua, громадськість може перевірити невикористані кошти на утримання доріг та змушувати владу проводити ремонт.
- Перевіряти підрядників. За допомогою сервісу «Прозора інфраструктура» замовники можуть оцінити досвід виконавців та якість попередніх робіт.
- Перевіряти фахівців дорожніх структур на належне виконання обов’язків.
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Андрій Котенський