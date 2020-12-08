Як подавати скарги на поганий ремонт доріг

Львів’яни можуть подавати скарги на поганий ремонт доріг та впливати на вирішення проблем дорожньої галузі. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерство цифрової трансформації.

Які дані дають змогу моніторити витрати у дорожній сфері та виявляти порушення під час закупівель, де шукати ці дані, за допомогою яких інструментів громадяни можуть скаржитися на проблеми з дорогами у своїх населених пунктах і змушувати владу усувати їх. Про це йдеться у дослідженні про вплив відкритих даних у сфері будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг в Україні, яке презентувало Міністерство цифрової трансформації разом із проєктом USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS».

За даними Мінцифри, ще кілька років тому було неможливо зрозуміти та відстежити, як витрачають державні кошти на ремонти та утримання доріг в Україні. Сьогодні ж громадськість має доступ до сотень тисяч договорів публічних закупівель у дорожній галузі, що містяться у системі Prozorro. А на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних Укравтодор і служби автомобільних доріг оприлюднюють дані про фінансування дорожньої галузі, про виконання планових та поточних ремонтів тощо.

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Попри відкритість інформації, існує низка потенційних корупційних ризиків. У 2019 році правоохоронні органи визначили, що корупційна складова від загальної вартості ремонту та утримання доріг становить 10-15%. Це може бути близько 10-15 млрд гривень адже у 2020 році на цю сферу в Україні передбачено фінансування близько 100 млрд гривень.

У дослідженні зазначають, який вплив має відкриття даних про ремонти доріг в Україні та які можливості воно створює для вирішення проблемних питань дорожньої галузі. Серед усього:

Виявляти змови виконавців.

Знаходити порушення під час тендерів з боку замовників .

. Удосконалювати процедуру закупівель.

Подавати скарги на поганий ремонт доріг. Завдяки таким громадським сервісам на основі відкритих даних, як «Прозора інфраструктура» та «Антикорупційна карта ремонтів», мешканці можуть перевірити стан і якість відремонтованої дороги та повідомити про наявні недоліки для їх усунення.

Завдяки таким громадським сервісам на основі відкритих даних, як «Прозора інфраструктура» та «Антикорупційна карта ремонтів», мешканці можуть перевірити стан і якість відремонтованої дороги та повідомити про наявні недоліки для їх усунення. Контролювати ефективне використання бюджетних коштів. Використовуючи дані на порталах gov.ua та spending.gov.ua, громадськість може перевірити невикористані кошти на утримання доріг та змушувати владу проводити ремонт.

Використовуючи дані на порталах gov.ua та spending.gov.ua, громадськість може перевірити невикористані кошти на утримання доріг та змушувати владу проводити ремонт. Перевіряти підрядників. За допомогою сервісу «Прозора інфраструктура» замовники можуть оцінити досвід виконавців та якість попередніх робіт.

За допомогою сервісу «Прозора інфраструктура» замовники можуть оцінити досвід виконавців та якість попередніх робіт. Перевіряти фахівців дорожніх структур на належне виконання обов’язків.

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