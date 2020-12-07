Журнал Time назвав 2020-й найгіршим роком в сучасній історії

Американський журнал Time назвав 2020 рік найгіршим у сучасній історії. Про це йдеться на сайті видання, передає Укрінформ.

«В історії США були і гірші роки, і, звичайно, гірші роки у світовій історії, але більшість з нас, що живуть сьогодні, не бачили нічого подібного до цього», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, майже не залишилося людей, які пам’ятають жахи Другої або Першої світових воєн.

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Серед подій, що сталися в цьому році, не тільки пандемія коронавірусу, яка стала причиною безлічі смертей, економічної та гуманітарної кризи у світі. Крім цього в 2020 році в Австралії сталися жахливі пожежі, а в США – хвиля насильства і антирасистських протестів.

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