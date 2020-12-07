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У центрі Львова маршрутка на «зебрі» збила пенсіонерку

Вероніка Рой

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У понеділок, 7 грудня, у Львові на площі Соборній маршрутка на пішохідному переході збила 78-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

ДТП сталась о 12.30 на площі Соборній. За даними поліції, 49-річний водій маршрутного автобуса «Богдан» наїхав 78-річну львів’янку. Жінка переходила дорогу пішохідним переходом. Постраждалу з тілесними ушкодженнями травмовану було доставлено у лікарню. Її діагноз уточнюється.

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Поліцейські встановлюють обставини та причини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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Фото: поліція

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