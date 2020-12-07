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У Львові відкривають виставку творів діток із особливими потребами

Андрій Котенський

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Львів’ян запрошують на відкриття виставки «Крила» до якої увійшли твори дітей з особливими потребами. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Виставку «Крила» відкриють 8 грудня 2020 року о 15:00 у Львівській обласній бібліотеці для дітей разом з академією музики та мистецтв «Шопен».

«Академія музики та мистецтв «Шопен» – це школа, яка навчає дітей музики та художнього мистецтва з застосуванням індивідуального підходу… Тут також створюється інклюзивне середовище для дітей з особливими рисами, такими як аутизм або проблеми з когнітивним розвитком та концентрацією уваги», – йдеться у повідомленні.

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Відвідувачі не лише зможуть стати поціновувачами таланту юних художників, а й придбати вподобану роботу на аукціоні. Таким чином організатори беруться забезпечити навчання талоновитим діткам, які цього потребують, але не мають коштів.

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