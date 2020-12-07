У квартирі на Коновальця троє людей отруїлися чадним газом

В понеділок, 7 грудня, троє людей отруїлися чадним газом у квартирі на вул. Коновальця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Попередньо встановлено, що випадок стався орієнтовно о 14:30 год. у квартирі на вул. Коновальця, 25, що у Франківському районі міста. Тут чадним газом отруїлися троє осіб.

Чи є вони місцевими мешканцями і скільки років постраждалим, наразі невідомо. Їх у середньому стані важкості госпіталізували в обласну клінічну лікарню.

Реклама партнерів

Нагадаємо, напередодні у Львові чадним газом отруїлися двоє дітей.

У мерії Львова кажуть, що всі нещасні випадки, пов’язані з чадним газом, виникають через недотримання правил безпеки користування газовими приладами. Пам’ятайте: газ є вибухонебезпечним, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами: вибуху, пожежі, отруєння.

Найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.