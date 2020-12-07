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На околиці Львова розгерметизований колектор забруднив землю нечистотами

Наталя Дуляба

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Між окраїною Сихова та селом Пасіки-Зубрицькі екологи виявили земельну ділянку, забруднену нечистотами. Причиною цього став розгерметизований колектор. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

 

Забруднену територію екологи виявили ще 19 листопада під час перевірки. На межі міста, біля вул. Вернадського, що на Сихові, та селом Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району вони зафіксували підтоплену нечистотами земельну ділянку площею 240 м кв.

Встановлено, що причиною забруднення став розгерметизований колектор, із якого на землю витікали неочищені стічні води. Працівники екоінспекції відібрали зразки речовини та ґрунту на дослідження.

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Результати лабораторних випробувань показали, що каналізаційні стоки справді забруднили землю: у пробі ґрунту азот амонійний перевищував допустиму норму в 2,5 рази; п’ятиоксид фосфору – в 2,1 раза, нітрати – в 2,5 рази.

Розмір збитків, завданих довкіллю, наразі ще не відомий. Всі матеріали екологи скерують у правоохоронні органи, які мають встановити винних у забрудненні землі.

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