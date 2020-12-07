Філармонія запрошує на «Christmas по-львівськи»

У Львівській філармонії відбудеться щорічний різдвяний̆ концерт «Christmas по-львівськи». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Цей святковий та затишний музичний проєкт став традицією різдвяно-новорічного Львова.

Атмосферу свята творитимуть Зіновій Карач, JENNYFER band, вокальний ансабль NOEL, Павло Пігура та інші.

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Організатори обіцяють гостям приємні сюрпризи.

«Christmas по-львівськи» – це абсолютно свіже бачення Різдва! Нові часи – нові колядки! Різдво у стилі Голівуд – це радість Різдва, втілена у сучасних ритмах і музичних стилях! Трохи експериментів, дрібка затишку, пригорща таємничості – такий рецепт ідеального Різдва-2021 Атмосфера затишку та святково-карамельний різдвяний післясмак гарантовано», – зазначають організатори.

Концерти відбудеться 25 грудня. Квитки можна придбати за посиланням:

О 17:00 – за посиланням: Gastroli.ua/17-00/

О 20:00 – за посиланням: Gastroli.ua/20-00/